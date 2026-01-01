Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента. Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава.

Бърза оставка, бърз старт - прогнозата на експертите за Радев

На 19 януари той заяви, че за последен път се обръща към българите като техен президент, тъй като във вторник ще депозира оставката си. Държавният глава каза това в обръщение към народа, направено в деня, в който се навършват точно четири години от полагането на клетва за втория мандат.

Вълна от политически реакции, след като Радев обяви, че подава оставка

„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

Световните агенции: Оставката на Радев е заявка за участие в парламентарните избори

От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери - вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в сглобката, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. „Това ми се струва следващото възможно мнозинство. Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети - например съветници и секретари. Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът. И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

Според основния ни закон президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Радев потвърди, че заместникът му Илияна Йотова поема тази отговорност и изрази увереност, че ще я изпълни с достойнство.

„Различните групи виждат Румен Радев по различен начин. За едни е предател, за други е спасител, а това прави неговата задача изключително отговорна. Защото той разклаща президентската институция, която е стабилна. Всичко това обаче се случва заради политическия вакуум в центъра, при наличието на 9-партиен парламент. Има липса на центристи, на някой, който да обедини поляризацията, която теме в политиката", каза журналистът Ружа Райчева.

Според нея президентът трябва да се заяви ясно по време на предизборната кампания – какъв ще бъде – центрист или нов Орбан, балансьор или по-краен.

Пиар експертът Георги Куртев коментира, че по време на протестите името на Радев не е било скандирано, дори е имало ясни транспаранти, насочени срещу него. Според него президентът се е опитал с речта си да вземе избиратели от други партии, но в същото време не е заявил ясна позиция накъде ще гледа България – на Изток или на Запад. Експертът определи действията на Радев като псевдоцентризъм.

Политологът Стойчо Стойчев изрази мнение, че Радев може да бъде партньор на ПП-ДБ. По негови думи президентът ще бъде умерен в позициите си по някои теми, защото не може да бъде сигурен в евентуалните резултати по определени казуси. „Той не поема обещания, които не може да изпълни”, допълни Стойчев.

Ружа Райчева е на мнение, че Бойко Борисов ще подходи към Радев внимателно, защото „иска да остави всички врати отворени”. И допълни, че лидерът на ГЕРБ има по-малко доверие на ПП-ДБ. Според нея ще бъде интересно, ако ПП-ДБ решат да работят с Радев, как ще го обяснят на избирателите си. Тя очаква, че предизборната кампания ще бъде „кална”.

Куртев коментира, че Радев влиза в един „голям политически калабалък”.

Стойчев каза, че близо 1 милион души не гласуват. Затова хората около Радев са говорели, че той ще активира трайно негласуващите. Според него избирателната активност ще се повиши.