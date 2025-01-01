В декларация "Възраждане" поискаха обяснение от премиера Росен Желязков заради позиция за Република Северна Македония (РСМ), както и изявление от председателя на Народното събрание (НС) Наталия Киселова за отказ да командирова депутати там.

Миналата седмица на официалния сайт на Министерския съвет (МС) беше публикувана "една безпрецедентна позиция на българския министър-председател" Росен Желязков, в която пише, че позицията на България по отношение на РСМ остава непроменена, единственият път напред е пълното изпълнение на договореностите от европейския консенсус от 2022 г. без възможност за тяхната ревизия със специален акцент върху правата на българското малцинство. Това обяви в декларация от парламентарната трибуна председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов. В тази връзка партията ще настоява и ще иска официално обяснение от Росен Желязков, за което ще бъде изпратено писмо още днес, за това негово изявление – от какво е продиктувано и дали имаме промяна на българския външнополитически курс по отношение на РСМ.

Всички жители на РСМ, които говорят там български диалект, са българи, независимо от тяхното самоопределение в настоящия момент, тъй като те са българи по кръв, по език, каза Костадинов. По думите му това очевидно обаче е убягнало от вниманието на българския премиер Желязков, който си е позволил да направи нещо, което преди това, според Костадинов, си е позволил да направи македонският премиер Ристе Мицкич, който демонизира България - да повтаря риториката на "може би към настоящия момент, най-големия българомразец на Балканския полуостров".

От "Възраждане" отправиха упреци и към председателя на НС Наталия Киселова. За първи път в историята български председател на НС отказа да командирова в РСМ за посещение при местни български организации председателя на комисия по политиките за българите извън страната, посочи Костадин Костадинов. Мотивът на Киселова беше, че там предстояли избори и това ще бъде изтълкувано зле, като намеса във вътрешните работи, щял да стане скандал. Все пак Стоян Таслаков от "Възраждане", председател на комисията, е отишъл в РСМ, не с разрешението на българския парламент, а с изрична забрана за това. Изборите там са на 19 октомври, а кампанията започва на 19 септември, т.е. дори кампанията не е започнала. За каква намеса можем да говорим, за какви скандали, попита Костадинов.

Затова трябва да си зададем въпроса, това, което стана последните дни – изявлението на Желязков, забраната на Киселова - не става ли въпрос за някаква координирана политика, кой и кога е решил да промени българската позиция по отношение на РСМ, казват в декларацията си от политическата сила. "Извършеното предателство на Желязков и Киселова трябва да бъде осъдено от всяка една парламентарна група, защото България не е променила своята външнополитическа доктрина", смятат от "Възраждане". И настояват Наталия Киселова да излезе с официално изявление защо си е позволила да спира контактите на комисията и то точно с българите в РСМ.

Извинение няма да има, г-н Таслаков е чел в секретно деловодство причините, отговори Наталия Киселова.