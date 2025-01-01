Възможни са временни прекъсвания на сайта на Националната агенция по приходите (НАП) от 6:00 ч. до 8:00 ч. на 26 октомври, поради планирана миграция на комуникационно оборудване от Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация, съобщиха от агенцията на сайта си.

Порталът на НАП за електронни услуги и Порталът за партньори ще са достъпни на адреси: https://portal.nra.bg/ и https://portal.nra.bg/partners.

До 31 октомври декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци за третото тримесечие трябва да попадат предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения наем и/или от други източници, и са задължени по закон да удържат авансов данък върху тях, припомниха вчера от НАП.