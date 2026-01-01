Лора Христова записа феноменално представяне в женския индивидуален старт на 15 км от състезанията по биатлон в Милано-Кортина 2026.

Българката не допусна нито една грешка в стрелбата и финишира с време 42:20.1 минути, завоювайки бронзов медал.

Към момента на завършването си Христова беше най-бърза от всички състезателки, преминали финала преди нея, демонстрирайки стабилност както на стрелбището, така и по трасето.

Пред 22-годишната българката финишираха единствено двете представителки на Франция - Жулия Симон и Лу Жанмоно. Те направиха съответно по една и две грешки на огневия рубеж, но високото им темпо в ски бягането им позволи да неутрализират наказателните обиколки. В крайното класиране Христова остана на 1:04.5 зад новата олимпийска шампионка Симон, която триумфира с аванс от 53.1 секунди пред сънародничката си Жанмоно, отбеляза Gong.