Координационният съвет за подготовката на предсрочните парламентарни избори към служебното правителство ще даде брифинг.



В цялата страна се провеждат акции на МВР срещу купуването на гласове и в защита политическите права на гражданите. Над 45 са образуваните досъдебни производства, над 160 издадените предупредителни протоколи.

Областите управителиса обявили обществените поръчки за паравани, зад тях на 19 април ще се гласува с хартиени бюлетини.

В Министерството на електронното управление започва удостоверяването на машините за гласуване. То се извършва съвместно с Българския институт по метеорология и Българския институт по стандартизация.

От ЦИК призоваха регистрираните за вота политически формации да излъчат своите представители, които да се включат във всички етапи на удостоверяването.