Формирования от 38-ми механизиран батальон от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада проведоха съвместни занятия с италиански подразделения от Многонационалната бойна група на НАТО в България. Тренировките се състояха на Учебен център „Люляк“ край Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО).

Механизиран и минохвъргачен взвод, разчети от смесен противотанков взвод, заедно с италиански механизиран и минохвъргачен взвод от състава на бойната група на НАТО, проведоха бойни стрелби в динамична обстановка.

Съвместните занятия допринесоха да подобряване на координацията със съюзническите сили и за повишаване на тактическата подготовка и оперативната съвместимост в многонационална среда, се посочва в съобщението.

На 12 март екипажи на самолети МиГ-29 от състава на българските Военновъздушни сили (ВВС) и F-16 от състава гръцките ВВС проведоха съвместни тренировъчни полети, съобщиха от ВВС.