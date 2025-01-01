Отправени са заплахи за живота на Ивелин Михайлов, съобщиха от пресцентъра на политическата партия (ПП) „Величие“. Днес, 27 септември 2025 г., на официалните имейли на ПП „Величие“ постъпи заплашително писмо от лице, представящо се с имената Радослав Баросов, допълниха от пресцентъра. При извършена от наша страна проверка на наличната информация в публичното пространство беше установено, че лице с тези имена е бивш полицай, уволнен след прояви на домашно насилие и уличен в корупционни практики в КАТ – Казанлък, пишат от пресцентъра.

Същото лице е известно с участието си в схеми за изнудване на граждани, кибертормоз и системни заплахи към различни хора. Въпреки множеството сигнали срещу него, до днес няма последици, допълват от пресцентъра на „Величие“.

„Ситуацията е допълнително утежнена от факта, че законно притежаваното от Ивелин Михайлов оръжие за самоохрана е отнето. Едновременно с това, в абсолютно противоречие със закона, му е отнето и ловното оръжие. Противозаконното отнемане беше обжалвано пред компетентния съд и последва отмяна на акта, с който оръжието беше иззето. Полицията, в лицето на зам.-началника на РУ - Провадия, г-н Габровски, отказа да изпълни съдебното решение и вместо това издаде нов акт, с който се отнема разрешителното за оръжието“, пише в прессъобщението.

Категорично осъждаме всякакви опити за сплашване, натиск и заплахи срещу председателя на парламентарната група на партия „Величие“ в 51-вото Народно събрание Ивелин Михайлов, както и срещу всеки български гражданин, заявяват от „Величие“. От партията настояват за незабавни действия от страна на МВР и прокуратурата по сигнала за заплахите и посочват, че са предприели действия по сезиране на всички компетентни институции в страната.