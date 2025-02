„В Европа упражняваме правото си на демонстрация по мирен начин. Насилието и вандализмът никога не са начинът“. Това заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия по повод щурма на „Възраждане“.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.