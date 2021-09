Племенницата на Тръмп издава книга с „шокиращи” неща за живота му

Книгата на племенницата на Тръмп излезе от печат въпреки опитите публикуването ѝ да бъде блокирано

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп е подал съдебен иск срещу племенницата си Мери Тръмп и вестник The New York Times заради клевети, че е укривал данъци, предаде NBC.Тръмп настоява да му се платят 100 милиона долара за разследването, което продължи три години. Според Тръмп неговата племенница и вестникът са се договорили да публикуват съвместно данъчната му декларация.Мери Тръмп е автор на книгата "Прекалено много и пак недостатъчно: Как семейството ми създаде най-опасния човек в света". Там момичето публикува и данъчната декларация на знаменития си чичо.Вестник The New York Times вече обяви, че ще обжалва иска.През септември миналата година журналистите от медията публикуваха разследване, което доказа, че Тръмп не е плащал данъци от печалбите си повече от десет години.