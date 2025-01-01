Ще има ротационно председателство на парламента, това стана ясно след заседание на Съвета за съвместно управление.

"Взехме решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Утре ще бъде разписано това като анекс към споразумението за съвместно управление и последствията, които следват от това. След неговото подписване се очаква това да стане факт", заяви председателят Костадин Ангелов и допълни, че оставката на досегашния председател на НС Наталия Киселова не е обсъждана.

На въпрос на колко месеца ще бъде ротацията, той Ангелов уточни, че след като утре (сряда) се подпише анексът, ще стане ясно и този период.

Той посочи, че според него днешното извънредно заседание на парламента е излишно, тъй като решенията, които са взели за възнагражденията за всички работещи в сектор "Здравеопазване", в болничната медицинска помощ и за младите лекари, ще бъдат формализирани в бюджетните закони. За 13:00 ч. е свикано извънредно заседание на Народното събрание по инициатива на народни представители от опозицията за обсъждане на второ четене на измененията в Закона за лечебните заведения във връзка със заплатите на младите лекари.

"Нивата на възнаграждения, които са обсъждани в публичното пространство за последните месеци, в това число и на младите лекари, ще бъдат постигнати като бъдат записани в бюджетните закони, които ще бъдат внесени в законовия срок. Няма да има нива на трудови възнаграждения, по-ниски от обсъжданите до момента", допълни Ангелов.

"Все пак ще се регистрираме в парламента, но считаме, че това, което правят ПП-ДБ и "Възраждане" е опит за политическа пропаганда и трупането на политически актив на гърба на българските медици. Считаме това за недопостумо. Ако за Асен Василев и компания това е поредният политически стартъп, за нас това е решение на проблема, който сме постигнали. И още нещо - "Продължаваме Промяната" и лично Асен Василев управляваше българските финанси за последните четири години. Ако беше толкова способен, би следвало това да бъде факт. Виждате, че отново са само приказки за трупане на политически девиденти, а решението отново е от управляващата коалиция", посочи председателят на Съвета за съвместно управление.

"ДПС-Ново начало" не участва в управлението, препотвърди позицията Йордан Цонев.

"Няма да участваме при обсъждането на никакви кадрови въпроси, свързани с властта. Ние участваме само в обсъждане на политики и тези политики са важни за хората и за нашата политическа линия", посочи Цонев.

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

В неделя Националният съвет на БСП официално прие предложението за ротационно председателство на парламента, съобщи председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след пленума на партията. Настояваме ротационният принцип да бъде изрично заложен в споразумението за съвместно управление и да се извърши цялостен преглед на политиките, договорени в него, добави той.

Във вторник миналата седмица след заседанието на Съвета за съвместно управление стана известно, че ГЕРБ и "Има такъв народ" са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание в името на споделеното управление на държавата между формациите от коалицията.

Председателят на парламента Наталия Киселова коментира темата за ротацията и каза, че "каквито решения да бъдат взети, те ще се изпълняват“. На въпрос дали би останала депутат, ако бъде сменена като председател на Народното събрание, тя отговори, че не вижда причина да не го направи.