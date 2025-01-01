"В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание" - това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление. Съобщението за това дойде от Facebook страницата на ГЕРБ.

„Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание”, пишат от ГЕРБ.

Участниците в коалиционния Съвет за съвместно управление се събраха на среща в сградата на Народното събрание по-рано днес.

През уикенда председателят на Народното събрание и народен представител от парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова коментира критиките към нея от страна на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов: "В политиката динамиката е голяма, според мен и в парламентарната ми група въпросът за стабилността трябва да надделява над политическия егоизъм". Днес тя изрази очакване, че още в сряда да има пример за работещо Народно събрание".

На заседанието на Съвета за съвместно управление трябва да стане ясно още ще има ли нова формула на кабинета "Желязков", как ще се разпределят силите в него, ще влезе ли официално нов партньор във властта, ще се осигури ли кворум след блокажа в работата на парламента. От ГЕРБ загатнаха, че ще поканят „ДПС-Ново начало” на разговор при условие, че БСП и ИТН са съгласни.