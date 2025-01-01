„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС във Facebook.

Борисов: С Делян се разбрахме за мнозинство, другите се гушат като „неловена мачка“

„И се наложи отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други - в Банкя казваме „като неловена мачка се гуши“ или като „неловена котка“ за тези, които са от градските условия. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство“, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той подчерта, че отговорността за управлението все още е на ГЕРБ, ИТН и БСП. Борисов определи ротационното председателство на Народното събрание като задължително и заяви, че от партията му ще предложат Рая Назарян за поста.

Митов: Поставянето на металдетектори в училищата не е ефективна мярка

Правителството има приоритети, държавата има приоритети. Най-важното нещо за нас в момента е България да влезе в еврозоната и да пристигнат в България всички пари по ПВУ. Така вътрешният министър Даниел Митов коментира новината, че "ДПС - Ново начало" ще подкрепи кабинета "Желязков".

Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника

Според съпредседателя на „Да, България“ Ивайло Мирчев ГЕРБ и "ДПС-Ново начало" вече са една партия и това е страшно за страната ни. "Ние ще се противопоставим много на това и ще разберете как", подчерта депутатът и допълни, че имат план "отпор" и ще го следват.

"Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота. Докато „Титаник“ потъва, капитаните не смеят да преподреждат дивана", заяви Мирчев.

Трус във „Величие“: Ивелин Михайлов се разграничи от 8 свои депутати, те му поднесоха „трикратно“ извинение

„Не бихме подкрепили ротация на председателя на председателя на Народното събрание“. Няма никакво значение между кои хора е бъде ротирано това място и кои от управляващата коалиция ще го заемат. Това ще ни върне в дебатите, когато 11 пъти не можа да бъде избран председател на това НС. Няма значение какво ще се договорят партиите да председателства НС, докато крепят унизителното положение на държавата ни, в която обеднява населението силно и бързо. В една медийна манипулационна мъгла пребивава населението, защото ни уверяват как всичко ще бъде контролирано, но дефицитът ще стане неуправляем, инфлацията е налице“, заяви депутатката от „Величие“ Красимира Катинчарова.