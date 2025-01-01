„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Това обявиха от партията в съвместно изявление с ГЕРБ-СДС във фейсбук.

Така двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа.

Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата.

Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България.

На заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ) вчера ГЕРБ и "Има такъв народ" (ИТН) са поставили въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. В началото на седмицата лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски потвърди позицията си за пълна подкрепа за правителството в разговор с премиера Росен Желязков.

Днес и парламентът събра кворум за започване на пленарното заседание. В началото се регистрираха 167 народи представители.

"Имаме кворум, откривам днешното пленарно заседание", обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Приета беше и седмичната програма.

Миналата седмица, след заявката на лидера на партията мандатоносител ГЕРБ Бойко Борисов за преформатиране на управлението, парламентът не заседава три поредни дни, отменени бяха и голяма част от парламентарните комисии, както и заседанието на Министерския съвет.