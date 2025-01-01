Лидерът на ДПС и на парламентарната група ДПС–Ново начало Делян Пеевски заяви, че формацията му дава пълна подкрепа на правителството, ръководено от Росен Желязков, докато то „работи за хората“.

„Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората“, посочи Пеевски в официално изявление.

Той подчерта, че всички взаимоотношения между партньорите в т.нар. Тройна коалиция по отношение на властта са въпрос на техни споразумения и договорки.

„За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението – при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България“, заяви още лидерът на ДПС.

По думите му мисията на ДПС и ПГ на ДПС–Ново начало е да работят за подобряване на живота на хората, както и за гарантиране на сигурността и стабилността – „условията за просперитет и положително развитие на страната“.

„Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия“, завърши Делян Пеевски.