Ако сега започва да се сглобява макрорамката на бюджета и да се вземат тежките политически решения в това отношение, най-вероятно ще има закъснение в процедурата, каза председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред журналисти в парламента. „Това, което се чу миналата седмица, че тепърва бюджетът се обсъжда от управляващото мнозинство, е силно притеснително“, добави депутатът. Самият бюджет трябва да бъде внесен след 10 дни, а преди това има поне една седмица, в която да се обсъди със социалните партньори, добави той.

Василев коментира и въпроса за ротацията на председателя на парламента, като посочи, че това е „да се прикрие импотентността на ГЕРБ“. „След като казаха, че ще преформатират всичко, накрая се оказа, че нещо ще въртят“, добави той.

Борисов: С Делян се разбрахме за мнозинство, другите се гушат като „неловена мачка“

Василев коментира също, че се очаква днес в Европарламента да се обсъди върховенството на правото в България, но като че ли никой не го забелязва.

„Това, което се случва в България по отношение на върховенството на правото, е пълен скандал и стигнахме дотам целият Европейски парламент да го обсъжда“, смята депутатът.

Днес да се приеме на второ четене законопроектът за заплащане на младите медици, настоя Асен Василев. Да сме сигурни, че България ще има истинско здравеопазване, добави той.

Относно договора с „Боташ“ Василев посочи, че още при подписването му са заявили, че той е неизгоден. Парите ще дойдат от „Булгаргаз“, но това най-вероятно ще доведе до финансови проблеми за фирмата, смята депутатът.