Със 100 души това правителство няма да съществува. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.

„И се наложи отново да лидирам процеса. Отново, понеже всички други - в Банкя казваме „като неловена мачка се гуши“ или като „неловена котка“ за тези, които са от градските условия. Трябваше аз отново да застана с Делян и да се разберем за мнозинство“, каза Борисов.

Лидерът на ГЕРБ подчерта, че отговорността за управлението все още е на ГЕРБ, ИТН и БСП. Той определи ротационното председателство на Народното събрание като задължително и заяви, че от партията му ще предложат Рая Назарян за поста.

"Със 100 души това правителство няма да съществува, ние със 100 души не можем да приемем бюджет с БСП и ИТН", допълни Борисов.

Той отрече слуховете, че се готви да става министър-председател: „Не съм кандидат за премиер, защото и такива глупости слушах, че се договарям с Пеевски за подкрепа. Три пъти ми стига“.

Борисов заяви, че след като вече е осигурил мнозинство на правителството на премиера Росен Желязков, четирите партии трябва да се разберат за бюджета.

"Той не е президент, за мен той е партиен лидер. Кое е критикувал? Казал е за "Боташ" откъде да вземем днес милион и петдесет хиляди или че ме имитира със "Шкодата", заяви лидерът на ГЕРБ по отношение на вчерашните коментари на държавния глава Румен Радев.