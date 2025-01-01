"Стратегическите решения при Борисов се взимат в зайчарника, където той си плющи белота. Докато титаник потъва, капитаните не смеят да преподреждат дивана." Това заяви Ивайло Мирчев.

По думите му Бойко Борисов е приключил - пенсиониран е, а решенията се взимат от Делян Пеевски.

"Аз бях му написал в един SMS, че страхът му да вкара Пеевски с саниотарния кордом, всъщност доведе до тази катастрофа за ГЕРБ", заяви още Мирчев.

Борисов: С Делян се разбрахме за мнозинство, другите се гушат като „неловена мачка“

Според него ГЕРБ и ДПС-Ново начало вече са една партия и това е страшно за страната ни. "Ние ще се противопоставим много на това и ще разберете как", подчерта депутатът и допълни, че имат план "отпор" и ще го следват.

Божидар Божанов призова всички за нов избор на ВСС, защото това бил единственият начин да се извади Пеевски от съдебната власт, което е в основата на системността на политическата криза.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че „ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и партньорите в управлението, но отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии.