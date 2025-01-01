Днес Софийският градски съд /СГС/ трябва да разгледа мярката за неотклонение на бившия председател на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и задържаните заедно с него още трима души.

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, бе задържан миналата седмица. Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

До арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че на този адрес - в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.