Разбиха група за наркотици и оръжия, съобщиха на брифинг от столичната полицията (СДВР).

На различни адреси в София и Перник са открити множество наркотици, най-вече кокаин и канабис, а също и бойни оръжия със заличени номера, боеприпаси, аксесоари и заглушители.

Изследва се дали с оръжията не са извършвани престъпления в миналото.

"Беше претърсен и имот в Перник и установихме наркооранжерия от тип канабис, те са над 150 на брой. Открити са торове, лампи за тези растения", посочиха от СДВР.

Всичко е иззето и е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура.

В хода на операцията са задържани двама мъже - на 38 и 40 години, братя са и са с множество криминални проявени. Те са задържани и са привлечи в качеството на обвиняеми.