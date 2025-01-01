И двете ни премиерни опери – „Селска чест“ от Пиетро Маскани и „Палячи“ от Руджеро Леонкавало, са обединени от големия театър на страстта, казва пред БТА директорът на Софийската опера – акад. Пламен Карталов.

„Това, което ги обединява, е онова емоционално, искрено и човешко преживяване на любов, на ревност, на омраза и с катастрофален край убийство. Така че в драматургията и на двете опери има това сходство – че в този театър на страстта се раждат взаимоотношения и характери, изключително силни и мощни като усещане на една взривна вълна, в която се движат всички герои“, разказва Карталов.

И двете представления имат по два или три състава. „Аз не отказвам на нито един артист, който има желание да се включи в работата. В момента се явиха малко повече артисти, но това са нашите артисти“, казва директорът на операта. „Знаете, че моята страст е да откриваме изгряващи артисти, да даваме шанс на нови имена. И по този начин не можех да откажа на никого да бъде част от създаването на този спектакъл – даже на колегите, които имат голяма традиция в друг репертоар“, допълва той.

На 11 октомври е първата премиерна дата. Диригент е Франческо Роза, режисьор Пламен Карталов, сценографията е на Джакомо Андрико, а костюмите – на Нела Стоянова.

Постановката е международна копродукция с оперните театри в Модена, Пиаченца, Римини и София.

„Добре известно е, че от началото на своето създаване „Селска чест“ и „Палячи“ са може би най-често изпълняваните опери в света и неизбежно са били свързани, за да бъдат изпълнени заедно в една и съща вечер, със сигурност поради силната им връзка с италианското културно движение, което се е затвърдило между края на деветнадесети и началото на двадесети век и е известно като веризъм“, разказва акад. Карталов.

За централните партии са ангажирани водещите солисти и известни гости. Някои от певците ще участват и в двете заглавия, което е обичайна практика, коментират от операта.

В „Селска чест“ Габриела Георгиева, Гергана Русекова и Лилия Кехайова са в ролята на Сантуца, Даниел Дамянов, Костадин Андреев и Мартин Илиев – Туриду, Венцеслав Анастасов и Веселин Михайлов – Алфио, Цвета Сарамбелиева и Ина Петрова – Лола, и Весела Янева – мама Лучия.

В „Палячи“, която вплита театър в театъра, Канио се изпълнява от Зураб Зурабишвили, Костадин Андреев и Мартин Илиев. Три са изпълнителките на Неда – Мила Михова, Станислава Момекова и Марина Шахдинарова. Венцеслав Анастасов и Веселин Михайлов пресъздават Тонио, Бепе са Емил Павлов и Ангел Антонов, а Силвио – Атанас Младенов и Антон Андреев.