Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика, съобщи сайтът Nobelprize.org.

Наградата им се присъжда от Кралската шведска академия на науките "за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига".

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона щатски долара). Тя се поделя между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за физика беше присъдена на Джон Хопфийлд и Джефри Хинтън за "основополагащите им открития и изобретения, които позволяват машинно обучение с изкуствени невронни мрежи", обяви Кралската шведска академия на науките.

Нобеловата награда за физика се присъжда от 1901 г. Първият й лауреат е немският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име.

Сред по-известните учени, удостоявани с Нобеловата награда за физика, са Анри Бекерел, Пиер и Мария Кюри (1903), Макс Планк (1918), Алберт Айнщайн (1921), Нилс Бор (1922), Лев Ландау (1962), Пьотър Капица (1978).