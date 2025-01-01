Селена Гомес и Бени Бланко вдигнаха елегантна сватба в Калифорния — но зад блясъка стои и практично решение: според медийни съобщения, Селена е уредила защита на своите най-ценни активи чрез предбрачен договор, пише Edna.bg.

Какво точно включва договорът?

1. Защита на козметичната ѝ империя — Rare Beauty

Селена е вложила много време и емоции, за да изгради бранда си. В договора е предвидено, че Rare Beauty остава нейна собственост и не влиза в раздела на съпружеската собственост.

2. Защита на музикалния ѝ каталог

Като артист, Селена има богат каталог с песни, права и авторски права — и договорът гарантира, че тези доходи и контрол остават нейни, независимо от брачния статут.

3. Защита на недвижимите ѝ имоти

Договорът обхваща и нейните имоти — сред тях луксозно имение в Бевърли Хилс и други домове — като тези активи остават под нейна защита.

Как реагира Бени Бланко?

Според източници, Бени напълно подкрепя решението на Селена. В статията се цитират думи от вътрешен човек, че „той я уважава за това, което е постигнала“ и не е имало никакви драми по повод договорa.

Предбрачен договор не означава недоверие — той може да бъде акт на самоуважение и защита на създаденото с усилия.

Важно е да се знае, че подобни договори могат да се адаптират според нуждите на всяка двойка.

Такива клаузи — защита на бизнес, интелектуална собственост, недвижими имоти — са сред най-често срещаните при хора с публични кариери или значими активи.

И нещо много важно: подкрепата на партньора е ключова — в случая Бени показва уважение към успехите на Селена.