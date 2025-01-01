В последните десетина дни на територията на община Болярово (област Ямбол) са получени множество сигнали за токови удари. Причинени са и щети както на домакинства, така и на нас като администрация, съобщи пред журналисти заместник-кметът Нина Терзиева.

Освен електроуреди в частни домове, от честите прекъсвания на електрозахранването са изгорели UPS устройства на общинската администрация и хладилни витрини в социалния патронаж, обяви зам.-кметът.

Необясними са за нас тези прекъсвания на тока. Подадохме сигнал до електроразпределителното дружество, за да предприемат мерки за стабилизиране на електроподаването, допълни Терзиева. Тя посочи, че Общината обмисля да поиска обезщетения за понесените щети.

От чести токови удари потърпевши в последните години са жители на няколко села в община Тунджа. През 2023 г. жители на повече от 10 населени места излязоха с протестна подписка. Със случая тогава се ангажира предишният омбудсман Диана Ковачева. Темата беше поставена на вниманието и на сегашния омбудсман Велислава Делчева по време на дискусионна среща вчера в Община Тунджа по проблемите на водоснабдяването.