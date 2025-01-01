Софийският градски съд (СГС) остави в ареста общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По време на заседанието защитата и обвиняемите поискаха по-лека мярка за неотклонение, която към момента е "задържане под стража". От прокуратурата заявиха, че не са настъпили нови обстоятелства, които да водят до отпадане на предпоставките за отпадане на мярката за неотклонение „задържане под стража“ и на двамата обвиняеми. Има завишена опасност, ако бъде променена мярката в по-лека, обвиняемите да извършат друго престъпление, посочиха от държавното обвинение.

Благомир Коцев остава в ареста

На 12 юли Софийският градски съд разгледа мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата. Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативният съд. Магистратите постановиха тогава в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.