Поредното заседание по делото за катастрофата, в която загина 12-годишната Сияна, ще се състои днес в Плевен. При катастрофата тежко пострада и дядото на детето.

Преди заседанието бе организиран протест пред Съдебната палата в града. Бащата на Сияна Николай Попов заяви, че се е натъкнал на скандални подробности относно връзките на адвоката на обвиняемия - Явор Нотев и вещото лице Станимир Карапетков.

"Те са приятели и работят заедно от години, колеги. Съмненията ми са, че експертът е в тесни връзки с адвоката на обвиняемия. Учредили са заедно фен клуб на ЦСКА в Техническия университет. А експертизите решават тези дела", посочи почерненият баща.

По думите му експертизата за катастрофата на Сияна е манипулирана. "Извършен е следствен експеримент с празен камион, товарът на камиона изчезва за 24 часа и се прави следствен експеримент с един празен камион , а на базата на този експеримент се прави цялостна експертиза"

Почерненият баща заяви, че е твърдо решен да спре "всички тези безобразия".

"Имам хиляди хора, които ме подкрепят, това са само част от проблемите в съдебната система - съд, вещи лица... То е просто безобразие, няма как да продължава по този начин, а това са дела за убити хора. Може ли за убито дете ти да си позволяваш да се явяваш по дело с вещо лице, с което сте първи приятели и си пиете кафето заедно и участвате като колеги в много инициативи и организации", допълни възмутен Николай Попов.

Бащата заяви още, че вероятно делото днес е пред провал, тъй като няма да се явят трима свидетели.

"Днес ще се чуе как е убито детето ми и как водачът не е слязъл да помогне. Докато бабата е викала за помощ, той си е седял в камиона, говорил е с шефа си, а не със 112. Има и журналистчески разследвания, че този камион е бил натоварен с нерегламентиран товар. Собственикът на транспортната фирма е свързан с убитите български шофьори в Ирак, които бяха отвечени преди 20 години, така че съмненията са много. Така че ако не бяхте медиите, това дело щеше да бъде прикрито и да стане два реда в черната хроника на МВР. Шофьорът беше освободен, товарът изчезна, тук стоят сериозни интереси и тепърва предстои да стане ясно какви са. Явор Нотев струва поне 50 000 лева като защитник, не знам шофьорът на камиона откъде има възможност да си позволи такава защита", допълни Николай Попов. "





"Въпреки всички доказателства и множеството предишни осъждания на шофьора Георги Александров, има реална опасност той отново да се измъкне без присъда. Двете последни решения на Върховния касационен съд, които поставят под съмнение актовете на прокуратурата в лицето на и.ф. главния прокурор, отвориха широко вратата на убиеца към свободата", написа по-рано в социалните мрежи Попов.

Той уточни, че делото на Сияна е било прехвърлено с такова постановление в Националната следствена служба.

"След това прокурорите бяха командировани в Плевен дори след 21 юли 2025 г., когато според ВКС мандатът на обвинител №1 вече е изтекъл. Днес дори се поставя под съмнение легитимността на целия ВСС, който също е с изтекъл мандат", посочи още бащата на Сияна.

Той призовава : "Да не допуснем поредният убиец да се прибере необезпокояван вкъщи. Да покажем, че Сияна не е забравена. Че ние няма да мълчим", написа Попов.