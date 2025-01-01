Когато страхът беше ежедневие, хората в бяло останаха на своя пост като последна бариера между живота и смъртта. Сред тях бяха лекари, сестри, акушери, лаборанти и санитари от Добрич, които изпълниха своя дълг. Това каза директорът на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Добрич д-р Георги Желязков по време на откриването на паметна плоча за загиналите медицински служители от Добрич в битката с COVID-19.

Тя е монтирана пред параклиса, който се намира срещу входа на болничната сграда.

“Събрали сме се не само да си спомним, но и да отдадем почит на тези, които не пожалиха себе си, за да съхранят живота на другите. Със смирение и благодарност изговаряме имената на спазилите клетвата си, но загубили битката с ковид. Тяхната следа е във всеки спасен пациент, защото медицината е призвание”, каза д-р Желязков.

БТА / Михаела Димитрова

Той добави, че тези герои не бива да бъдат забравени и изрази дълбока признателност към загиналите по време на пандемията свои колеги.

Отец Петър от Добрич прочете заупокойна молитва за загиналите медицински специалисти. Присъстващите на събитието изразиха с минута мълчание своята почит към медиците, станали жертви по време на пандемията. Венци и цветя бяха поднесени на паметната плоча, чийто дарител е Благовест Атанасов.

Церемонията уважиха лекари от добричката болница, представители на съсловни организации, кметът на Добрич Йордан Йорданов, заместник-кметът Павел Павлов, областният управител на Добрич Желязко Желязков, представители на лечебни заведения в града.

В края на церемонията отец Петър произнесе и молитва за здраве на целия персонал на МБАЛ – Добрич по случай празника на свети Иван Рилски – покровител на българския народ и на българските лекари, който се отбелязва на 19 октомври.