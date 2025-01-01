И тази година град Елена отново ще се превърне в кулинарната столица на България - за цели три дни.

От 24 до 26 октомври Община Елена и Местният съвет по туризъм ви канят на Празника на еленския бут - празник на вкуса, традицията и балканджийския дух. Хиляди хора ще се съберат в сърцето на Балкана, за да усетят магията на местното гостоприемство - с аромата на домашни гозби, местни продукти, весели хора и музика на живо, съобщиха от Общината.

Очакват ви богата фолклорна програма, състезания, демонстрации и дегустации. Началото е на 24 октомври от 17:30 часа, а с „Добре сте ни дошли“ ще ви посрещнат Танцов фолклорен клуб „Еленика“, последвани от концерта на любимеца на публиката Николай Славеев. В петъчната вечер DJ Svetlyo ще вдигне настроението с музика, а домакините ще почерпят с коктейли и вино.

На следващия ден - 25 октомври, празникът ще достигне своята кулминация. Официалното откриване е в 11:00 часа на площад „Христо Ботев“, където ще пеят Валя, оркестър „Славяни“ със Симоне Маркова, Петя Панева и Глория.

Водещ ще е обичаният от всички Ненчо Балабанов. На сцената ще се изявят местните състави - ТФ „Балканджийче“ и КАНХ „Самодиви“, както и гостите от село Балван. А вечерта небето над Елена ще заблести с пищна заря.



Не пропускайте да се включите в шествието от площад „Христо Ботев“ до стадион „Чумерна“ със 124-метровото българско знаме, предвождано от Етрополската духова музика. То е точно толкова метри, колкото са и населените места в общината.



На Градския стадион ще има весели хора, добро настроение - ще бъде раздадена най-голямата баница с еленски бут, правена някога. Силата и духът на балканджиите ще се проявят в състезанието „Надпревара за еленски бут“.



До Бакаловата къща ви очаква изложба базар на читалищата в общината, а по-късно - „Кулинарно шоу“ със Събин с вкусни ястия, от които ще си оближете пръстите. В пространството до Художествената галерия ще усетите различния вкус на Еленския Балкан с вино от Изба „Марян“ и майсторските ястия на Петър Йоргов, под надслов Flavour Couture.

В неделя празникът ще продължи с песните на Поли Паскова и Володя Стоянов и ще завърши с постановката на разградския театър „Телевизионни игри“ в салона на НЧ „Напредък“.



И през трите дни ще има - Фотокът за спомени, изложба със снимки и лунапарк за най-малките. Това са само част от изненадите. Запазете датите - 24, 25 и 26 октомври и станете част от най-вкусния празник в сърцето на Балкана.

И тази година Празникът на еленския бут ще предложи зрелищна надпревара за любителите на силовите спортове. Състезанието ще се проведе на 25 октомври, от 15:00 часа на стадион „Чумерна“.

Право на участие имат мъже над 18-годишна възраст, които са в добра физическа форма. Желаещите трябва да подадат заявление по образец на имейл адрес igrata@elena.bg.

След получаването на 15 заявления записването ще бъде прекратено. Участниците трябва да се явят за регистрация в 14:30 часа на мястото на събитието. Организаторите напомнят, че прояви на физическа или словесна агресия, както и употребата на нецензурни думи и изрази, са строго забранени. Нарушителите ще бъдат отстранявани от състезанието.

Наградният фонд включва традиционни еленски деликатеси:

- I място - цял еленски бут, филе „Елена“ и суджук

- II място - филе „Елена“ и два суджука

- III място - пет суджука

- както и поощрителни материални награди

Сред възможните предизвикателства в надпреварата са бягане с две бали, скок от място с еленски бут, теглене на валяк, клякане с буре и други силови дисциплини.

В паузата са предвидени и забавни предизвикателства за дамите. Организаторите уточняват, че не носят отговорност за евентуални контузии по време на състезанието.