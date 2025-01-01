Безпрецедентна ситуация очаква участниците в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. За мястото си в надпреварата ще се борят представители на Лечителите и Завоевателите - Иван, д-р Пекин, Александра и Йоана. Но дали съдбата не им е подготвила пореден обрат, който да преобърне Войната на племената завинаги?

Напрежение очаква изгнаниците от Блатото, които отново ще се съберат край огъня за Съвета на мъртвеца. Там водещата Ралица Паскалева ще предприеме неочакван ход, който ще пренапише и ще остави трайна следа в историята на Дивия север.

NOVA

Искри ще прехвърчат и в Стопанството, където отношенията между новодошлата Гизем и двамата ѝ ухажори Лапунов и Калин, ще преминат през неочаквана за всички съплеменници метаморфоза. Отпадналият участник ще бъде гост в подкаста “След Игрите”, където ще разкрие какво е останало скрито от камерите.

NOVA

NOVA

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .