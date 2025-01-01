Община Варна ще поиска от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) информация за състоянието на Аспаруховия мост.

Това съобщиха от пресслужбата на Общинския съвет (ОбС) в крайморския град. Решението е взето на първото заседание на работната група, създадена за изясняване техническото на състояние на моста.

В разговора са участвали председателят на ОбС Христо Димитров, зам.-кметът Димитър Кирчев, общински съветници - членове на постоянната комисия по транспорт, представители на общинската администрация, експерти от браншови организации.

Собственик на Аспаруховия мост е държавата. През август 2024 г. тогавашният министър на регионалното развитие и благоустройството съобщи, че съоръжението не е в аварийно състояние. През януари 2024 г. на среща във Варна бе съобщено, че предстои проектирането, а през 2025 г. - и изпълнението на основен ремонт на моста.

Дори състоянието на моста да е добро, той има нужда от ремонт, а той ще продължи дълго време, е позицията на членовете на работната група. Това налага предварително планиране на обходен маршрут и изграждане на алтернативно трасе, което да подсигури нормална транспортна връзка от кварталите към града, посочват от пресслужбата на ОбС.

На заседанието на работната група е дискутирано още, че в началото на 2026 г. в Брюксел ще бъде отворена процедура за подобряване на градските транспортни връзки и ако Варна отговаря на изискванията, може да кандидатства за европейско финансиране.

Членовете на работната група са обсъдили и необходимостта от въвеждане на интелигентна система за наблюдение на съоръжението. В момента няма данни какъв точно е трафикът по моста и средната скорост на колите.

Поради тази причина групата ще излезе с предложение в бюджета на общината за следващата година да бъдат заложени пари за изграждането на такава система, която да позволи набирането на база данни.