Денят на военния парашутист и 81-ата годишнина от първия боен ден на Парашутната дружина бяха отбелязани с тържествен ритуал в София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

В памет на загиналите парашутисти бяха отдадени воински почести и поднесени венци и цветя пред Паметника на парашутиста в столицата в присъствието на представители на ръководството на Министерството на отбраната и на въоръжените сили, военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции и ветерани.

В ритуала участваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната Емил Ефтимов и заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев. Президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Румен Радев прие почетния караул и отдаде почит на загиналите за родината военни парашутисти.

По-рано днес бъде отслужена заупокойна молитва на Алеята на парашутиста в Централните Софийски гробища. Вчера в Пловдив бяха проведени официални церемонии и тържествен концерт за отбелязване на Деня на военния парашутист и 81-ата годишнина от първия боен ден на Парашутната дружина през 1944 г.