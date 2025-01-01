Американските сухопътни сили планират да закупят най-малко 1 милион дрона през следващите две до три години и може да придобиват от половин до милиони дрона годишно през следващите години, заяви министърът на сухопътните сили Даниъл Дрискол, цитиран от Ройтерс.

В интервю за Ройтерс Дрискол описа подробно значителното увеличение в плана за придобиване на дронове от армията, като призна предизвикателствата, предвид факта, че най-големият род войски от американската армия придобива само около 50 000 дрона годишно в момента.

"Това е голямо предизвикателство. Но е предизвикателство, с което сме напълно способни да се справим", заяви Дрискол.

Той говори по телефона по време на посещение в арсенала "Пикатини", военен изследователски и производствен обект в САЩ, където описа как е научил за експериментите с "мрежови патрони" – защитни средства, които улавят дроновете в мрежи, както и за нови експлозиви и електромагнитни инструменти, синхронизирани с оръжейни системи.

Дрискол и командващият офицер на арсенала "Пикатини", генерал-майор Джон Рейм, разговаряха с Ройтерс за това как САЩ черпят поуки от войната на Русия в Украйна, която се характеризира с използването на дронове в безпрецедентен мащаб.

Малките и евтини дронове се оказаха едно от най-мощните оръжия във войната между Русия и Украйна, където конвенционалните военни самолети се използват относително рядко поради гъстата концентрация на противовъздушни системи в близост до фронтовите линии.

Украйна и Русия произвеждат по около 4 милиона дрона годишно, но Китай вероятно е в състояние да произведе над два пъти повече, каза Дрискол.

Министърът заяви, че негов приоритет е да постави САЩ в положение, в което да може да произвежда достатъчно дронове за всяка бъдеща война, като стимулира местното производство на всичко – от безчеткови двигатели и сензори до батерии и платки.

Днес голяма част от това производство се контролира от Китай.

"Очакваме да закупим поне един милион дрона в следващите две до три години", каза министърът.

"И очакваме, че след една или две години от днес ще знаем, че в момент на конфликт ще можем да активираме верига за доставки, която е достатъчно стабилна и дълбока, за да можем да активираме производството на толкова дронове, колкото са ни необходими."

Дрискол заяви, че основно иска да промени начина, по който армията възприема дроновете – по-скоро като еднократни боеприпаси, отколкото като "фино" оборудване.