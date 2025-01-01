Силни бури в части от градовете Ираклион и Ханя на гръцкия остров Крит доведоха до наводняване на улици и бизнеси, съобщи електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".
Проливният дъжд препълни канализационната система и водата нахлу в домове, търговски обекти и хотели в емблематичната стара част на град Ханя.
Заради наводнените улици, високите нива на водата и затрудненото придвижване на хора и автомобили в Ираклион и Ханя, гръцки медии оприличиха тези два града на Венеция, пише "Катимерини".
На път в северната част на острова също така са регистрирани няколко малки свлачища, информира още изданието.