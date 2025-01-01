Съединените щати свалиха днес санкциите срещу сирийския президент Ахмад ащ Шараа, ден след като Съветът за сигурност на ООН направи същото преди срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп следващата седмица, предаде Ройтерс.

Нова ера за Сирия - Тръмп премахва американските санкции

В съобщение, публикувано на уебсайта на американското министерство на финансите, се казва, че САЩ са премахнали статута на специално определено лице като глобален терорист на Шараа и на сирийския министър на вътрешните работи Анас Хатаб.