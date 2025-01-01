Решението да се преустанови обслужването на разделното събиране в 16 столични района е заради невъзможност за осъществяване на дейността в условията, в които ни поставя Столична община - това заявиха от "Екобулпак" в позиция, изпратена до медиите снощи.

Преди това от фирмата уведомиха "Московска" 33 за решението си да не събират отпадъка в цветните контейнери в 16 района в града.

От "Екобулпак" твърдят, че изпълняват всички свои законови и договорни отношения. Те обясняват, че съгласно договорите, Столична община поема разходите за депонирането на негодните за рециклиране отпадъци от опаковки, оставащи след предварителното третиране на събираните от системите за разделно събиране отпадъци.

В нарушение на постигнатите договорености директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци тенденциозно и неоснователно отказва достъп до депото за неопасни отпадъци "Садината" на камионите на "Екобулпак", превозващи негодните за рециклиране отпадъци, сепарирани от системите за разделно събиране в Столична община, пишат от компанията в позицията си.

Според тях това е довело до натрупване на големи количества отпадъци в базата на фирмата и до запълване на капацитета на площадката и блокиране на процеса по предварително третиране на събраните от системата отпадъци. Така се е стигнало и до невъзможност за приемане нови входящи отпадъци.

От "Екобулпак" казват също, че са се обръщали по въпроса към Столична община още от пролетта на 2024 г. и, според тях, твърденията на общината, че имат „необичайно активно поведение“ точно по време на кризата със сметосъбирането, са неверни.

Повече от година нашето настояване за среща и диалог с ръководството на Столична община остана без отговор, поради което "Екобулпак" е принудено да преустанови обслужването на съдовете за разделно събиране в посочените 16 района на общината, както и предварителното третиране на отпадъците от опаковки, считано от 6 ноември 2025 г., поради запълнен капацитет за приемане и складиране на отпадъци в резултат на неизпълнение на поетите договорни задължения от Столична община, пишат още от фирмата. Отхвърлят и твърдението, че се прави опит да се депонира "рециклируем отпадък".

Според тях буди недоумение и твърдението, че "Екобулпак" се опитва да блокира системата за сметосъбиране в „Люлин“, при положение, че от началото на кризата е увеличена кратността на обслужване на цветните контейнери в този район.

"Екобулпак" не желае да прекратява обслужването на системата за разделно събиране в Столична община, но неизпълнението на сключените договори от страна на Общината прави невъзможно по-нататъшното осъществяване на дейностите по разделно събиране и предварително третиране на отпадъците от опаковки, поради изчерпания капацитет на площадката, на която те следва да се осъществяват, пишат още в позицията си от компанията.

Изразява се готовност да бъде възобновено нормалното обслужване на системата за разделно събиране при постигане на съгласие по спорните въпроси, както и че комуникацията със Столична община в лицето на кмета Васил Терзиев може да бъде възобновена и да бъде организирана среща, на която всяка от страните да изложи позициите си и да бъде намерено решение на натрупаните проблеми.

От Министерството на околната среда и водите пък посочиха, че не са страна по избора на организация, която да събира отпадъци от опаковки на територията на нито една община в страната.

Създаването на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и нейното функциониране, е изцяло в компетентността на кмета на съответната община. Изборът на начина, по който ще функционира системата – самостоятелно или чрез организация, е изцяло в компетентността на кмета, обясниха от екоминистерството в отговор на запитване на БТА. Изборът на организация, която да извършва дейността, е също изцяло в компетентността на кмета на съответната община, добавиха от ведомството.

От МОСВ цитират и Закона за управление на отпадъците, според който кметът на общината отговаря за организирането на система за събиране на разделното събиране на отпадъците, образувани от населението на територията на общината.

Столична община е избрала да изпълнява законовите си ангажименти по разделното събиране на опаковки чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки в лицето на "Екобулпак България", посочиха още от министерството.

Вчера от Столична община се обърнаха към министерството да вземе "незабавно отношение и да упражни контрол върху дейността на "Екобулпак" и останалите организации по оползотворяване, за да се гарантира спазването на закона и устойчивостта на системата за управление на отпадъците в столицата".