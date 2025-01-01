Софийска районна прокуратура обвини 26-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотици в столицата, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 7 ноември в 01,10 часа на бул. „Ботевградско шосе“, обвиняемият е бил спрян за проверка от полицейски служители. Те му направили тест с “Drug test 5000”, като пробата излязла положителна за метамфетамин. Той отказал да се тества в болница.

По случая е започнато разследване за престъпление, за което се предвижда затвор до 4 години и глоба.

Обвиняемият вече веднъж е осъждан за шофиране след употреба на наркотици. С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за постоянен арест.