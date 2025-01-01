Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира в профила си във Фейсбук приетите днес от Народното събрание промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Според него с тези изменения е предотвратена реална опасност България да остане без горива.

„Казано на човешки език – днес депутатите в Народното събрание направиха необходимото и правилното, за да не остане България без бензин, дизел и авиационно гориво“, заяви Трифонов.

Той обясни, че промените са били провокирани от американските санкции срещу руските петролни компании, включително „Лукойл“, която притежава рафинерията в Бургас. „Той произвежда горивата не само за България, а и за всички балкански държави“, посочи още лидерът на ИТН.

Според него, ако законът не беше приет, след около две седмици страната е можела да се изправи пред недостиг на гориво:

„Истината е, че днес опозицията работеше директно срещу всички български граждани. Защото, ако този закон не бе приет, след петнайсетина дни щяхме да осъмнем с празни бензиностанции.“

Трифонов определи действията на управляващото мнозинство като единствено възможните в ситуация на внезапна криза:

„Това е криза, която се появи изведнъж, породена от санкциите на САЩ, и затова днес управляващото малцинство направи единственото правилно нещо – защити интереса на българите.“

Той подчерта, че над 60% от горивото в страната идва от рафинерията в Бургас и е било необходимо да се реагира незабавно:

„И трябваше да се направи всичко, ама абсолютно всичко, за да се защити спокойствието на българите.“

В заключение Трифонов не използва политически оценки, а акцентира върху категоричността на позицията си:

„Ще кажа само още веднъж, че е правилно. Безапелационно правилно. Точка по въпроса!“