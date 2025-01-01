/ БТА

Демографията в България и необходимостта от пенсионна реформа бяха тема на дискусия в Националния пресклуб на БТА в София. Форумът на тема „Демографските и социални проблеми на България в състояние на криза“ е организиран от партия "Център".

Поводът да инициираме такава дискусия е, че според нас липсва политика в посока на решаване на проблемите пред държавата - външнополитически и вътрешнополитически, каза при откриването на дискусията председателят на "Център" Петър Димитров. "Няколко човека се обадиха, след като видяха темите, които сме пуснали, и изразиха огромно възхищение, че има разговори в тази посока, понеже демографските проблеми са огромни пред България, но няма особено видими действия за тяхното решаване", коментира Димитров.

Относно необходимостта от пенсионна реформа независимият общински съветник в София Ваня Григорова предложи премахване на максималния осигурителен доход, "за да поемат и заможните граждани своята отговорност към солидарна пенсионна система". Тя представи кампанията „Не залагайте на хазарт старините ни“. Увеличение с 5% на пенсионната вноска, а не с 2%, ако частните пенсионни фондове не са задължителни, предложи Григорова. Промяна на „швейцарското правило“ – актуализацията на пенсиите да е функция само от ръста на осигурителния доход и минималната пенсия да се установи 70 % от минималната работна заплата, защото делът на бедните възрастни в България е близо три пъти по-висок от този в Европейския съюз (ЕС), предложи още Ваня Григорова.

Ако говорим за демографска политика, би трябвало да се насочим не към самоцелно увеличаване на населението, а към увеличаване на качеството на населението, каза доц. Благовест Георгиев. Трябва да се примирим, че населението застарява, че се раждат по-малко деца, но тези деца трябва да бъдат "свещени", здрави, да се полагат всички грижи за тяхното оцеляване, каза още той. Раждаемостта у нас пада, а в същото време смъртността е най-висока в ЕС. Попаднали сме в третия стадий на демографския преход. В този стадий се намират всичките страни в ЕС, смята доц. Благовест Георгиев.

Студентите от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Георги Петков и Мартин Филипов поискаха увеличение на стипендията за успех и посочиха, че основните проблеми са финансовите, свързани с инфлацията, обучителните, свързани с образованието, и такива, свързани с реализацията. Според тях стипендията трябва да е инструмент, който да гарантира финансовата независимост и възможността студентите да се съсредоточат не върху работата, върху учението.

На дискусията беше обсъдена и войната в Украйна. "Ако елитите, които направиха епидемията от COVID-19, не се бяха намесили в политиката на Зеленски (президентът на Украйна Володимир Зеленски - бел.а.), войната нямаше да я има", каза проф. Мария Пиргова. "Виждаме как Европа се ликвидира като политически субект. Огромно разочарование от международните институции и от международните организации, които гарантираха мир и се считаше, че след Втората световна война няма да има конфликти. Този конфликт беше произведен от елитите, които дестабилизират целия свят", коментира тя.

Партия „Център“ изпрати писмо до президента Румен Радев с призив да инициира мирна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски, в България, каза Димитър Иванов и добави, че няма отговор. Много хора ме питаха защо на президента - той е единственият, който говори за мир. Президентът на САЩ също е единственият, който се бори за мир. Тази война трябва да спре, каза още Димитър Иванов.

Председателят на "Център" Петър Димитров съобщи, че предстои да бъдат организирани нови дискусии.

