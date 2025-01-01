В Република Северна Македония се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и град Скопие, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в чужбина, 2 162 избиратели, които излежават присъда лишаване от свобода или са задържани, и 450 избиратели от домове за възрастни хора.

Изборите започнаха вчера, когато гласуваха болни и немощни, затворници и избиратели от старческите домове в страната.

РСМ отхвърли безусловното вписване на българите в конституцията

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започва в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В бюлетината са вписани имената на всички кандидати за кмет и водачи на листи за общински съветници. В Скопие, където кандидатите за кмет са 16, ще се гласува с четири бюлетини – за кмет на града, за листа за общински съветници на ниво град, както и за кмет и общински съветници в съответната община в града. По данни на Държавната избирателна комисия най-дългата бюлетина за гласуване на тези избори е в Битоля – 50 см.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

Фон дер Лайен към РСМ: Трябва да направите договорената конституционна промяна

От Института за демокрация, солидарност и гражданско общество съобщиха, че 90 процента от кандидатите са мъже, а жените са 10 процента. Най-младият кандидат за кмет е на 23 години, а най-възрастният – на 79 години. От общия брой кандидати в листите за общински съветници 81 процента са мъже, а 19 процента – жени. На 18 години са 78 кандидати, предложени за общински съветници, седем кандидати са на 90 или повече години, а най-възрастният е на 97 години.

За местните избори са получили акредитации 1462 местни и международни наблюдатели, сред които и делегация от 15 членове на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мисията ще включва разговори с представители на медиите и неправителствените организации, като са планирани и съвместни работни срещи с основния екип на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), който също ще наблюдава изборния процес.

Стрелба в Северна Македоня: Кандидат за общински съветник е ранен

За да бъде избран на първи тур, кандидатът за кмет трябва да получи мнозинство от гласовете на избирателите, като във вота трябва да са гласували най-малко една трета от вписаните в избирателните списъци. На балотаж, който се провежда 14 дни след първия тур на изборите, отиват двамата кандидати, получили най-много гласове. Съветниците в общинските съвети се избират пропорционално, по формулата на Д'Онт.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.