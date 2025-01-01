Следващата и единствена стъпка преди започването на преговорите е ясна. Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов. Това заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в Скопие, предаде БГНЕС.

„Ние оставаме напълно зад Северна Македония по нейния път към ЕС. Можете да разчитате на нас", каза още тя след срещата ѝ със северномакедонския премиер Християн Мицкоски.

От правителствения пресцентър на Северна Македония информираха, че двамата са обсъдили „европейската перспектива, напредъка на процесите на реформи, икономическото сътрудничество, енергийната сигурност и цифровата трансформация”, а Мицкоски е подчертал „решимостта на правителството да ускори европейската интеграция на страната чрез конкретни резултати и изпълнение на европейските стандарти”.

„Той посочи, че страната очаква ясен и конкретен ангажимент от Европейския съюз, като потвърждение на европейската перспектива и подкрепа за гражданите, които остават ангажирани с европейските ценности от десетилетия. Посещението на председателя на Европейската комисия е потвърждение на открития диалог и взаимната готовност за задълбочаване на партньорството в интерес на стабилността, икономическото развитие и европейското бъдеще на страната”, се казва в съобщението.

We remain fully behind North Macedonia on its EU path.



You can count on us.



The next and only step before the opening of the negotiations is clear.



You need to make the agreed constitutional change.



The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025

В Скопие Фон дер Лайен ще се срещне още с президента на страната Гордана Силяновска и с председателя на парламента Африм Гаши, предаде кореспондентът на БТА Маринела Величкова.

Северна Македония е последната държава в балканската обиколка на председателката на Европейската комисия. По-рано тази седмица тя бе в Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, а днес проведе разговори в Сърбия и Косово.