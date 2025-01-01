15 служители на НКЖИ, по време на ремонтни дейности, крали плодове от частна ябълкова градина между гарите Дралфа и Търговище. Това съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който научил за случая след подаден сигнал и последвала проверка.

Във Facebook Караджов съобщи: „Получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия. Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители“.

В понеделник те ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания, ангажира се министърът.

Той е категоричен, че подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата: „Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения“.

Министър Караджов, след като благодари на гражданите, подали сигнала, отбелязва също, че „само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват“.

„Междувременно се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители“, посочва още Гроздан Караджов.