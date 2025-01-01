На тържествената церемония 18 младежи и девойки от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони във Военномедицинска академия. На събитието присъстваха президентът Румен Радев и министърът на отбраната Атанас Запрянов.

„За мен е огромно удоволствие да ви приветствам. Днес вие се вливате в екипа на българските военни медици. Днес ние имаме надеждни млади попълнения. Вие поемате по важна и обществено значима мисия – да бъдете пример за военна етика и дисциплина", заяви президентът Румен Радев. Той благодари за иновативното обучение, образование и възпитанието в дух на родолюбие и уважение, след което пожела здраве, сили и вдъхновение на военните лекари.

„Особено ми е приятно да ви приветствам. От днес във вашия живот настъпва качествена промяна. Благодарен съм за вашия труд устойчивост и упоритост по време на вашето обучение. Живеем в много тревожно време. Правителството на Република България полага много усилия за развитието на въоръжените сили като приоритет. Гордея се с ВМА, защото, ако има структура на световно медицинско ниво в България, то това е Военно медицинска академия. На добър път, мечтайте." Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов към военните лекари.

„Днес дипломираме и връчваме пагоните на 18 нови офицери. В днешния ден си припомняме времето, когато инициативата стартира", каза началникът на Висшето военноморско училище „Н. Вапцаров" (ВВМУ) адмирал Калин Калинов. Той благодари на академичния състав, родителите и приятелите на младите офицери, след което им пожела да бъдат честни и смели офицери. „Гордейте се, че вие сте хората, които носите светлина тогава когато я няма", завърши Калин Калинов.

„В този тържествен ден вие не просто получавате дипломи и пагони, а място във Военно медицинска академия. Избрахте най-трудния и истински път, в които не се върви заради слава, а заради другите. Колкото са по-големи мечтите ви, толкова по-големи ще бъдат постиженията ви." Това заяви към офицерите генерал-майор Венцислав Мутафчийски.

След тържественото предоставянето на офицерски пагони на медиците от страна на президента Румен Радев и министърът на отбраната Атанас Запрянов събитието приключи с кратък тържествен марш.