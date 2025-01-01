Къща в Казанлък пламна след взрив на газова бутилка, предаде БГНЕС. Инцидентът е станал около 18:00 часа на улица "Стара планина". При експлозията и последвалия пожар няма жертви или тежко пострадали хора.

На мястото на инцидента незабавно са изпратени два екипа на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението". Огнеборците са започнали гасителни действия за овладяване на пламъците.

Районът бе отцепен от екипи на полицията, които осигуриха периметър за работа на пожарникарите и обезопасяват движението.

На място пристигна и екип на Спешна помощ. Медиците са прегледали собственика на къщата. Мъжът не е сериозно ранен, но е силно уплашен и е получил леко обгазяване от дима.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват.