Временни пронени в организацията на движение по магистралите „Струма“ и „Хемус“ заради подобряване на отводняването обявиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От 18 до 24 октомври за временно ще се променя организацията на движение по магистрала „Струма“ в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. поетапно в участъка от 10-и до 38-и км при п. в. „Долна Диканя“ и в двете платна за движение.

При изпълнение на работите за разполагане на техниката поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента в 28-километровата отсечка. Трафикът ще преминава в активната и скоростната лента.

През следващата седмица пък временно ще се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала „Хемус“ на територията на областите София и Ловеч за краткотрайни дейности по текущото поддържане на автомагистралата.

От 20 до 24 октомври между 8 ч. и 17 ч. за подобряване на отводняването временно ще се променя организацията на движение в 400-метров участък при 34-и км на автомгистрала „Хемус“ в посока Варна, в Софийска област. При изпълнение на работите ще се ограничава движението в аварийната лента на магистралата, като трафикът ще преминава в активната и скоростната ленти.

На 18, 19 и 20 октомври от 8 ч. до 18 ч. в отсечката между 88-и и 98-и км, на територията на област Ловеч, ще се извършват дейности, свързани с електрозахранването на пътен възел „Боаза“ на АМ „Хемус“. При изпълнението им поетапно ще се затварят аварийната и активната лента в двете платна за движение. Превозните средства ще преминават в свободната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.