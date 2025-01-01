Президентът на Унгария пристига днес на официално посещение в България по покана на българския си колега Румен Радев.

Посещението на Тамаш Шуйок съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство.



Сред темите, които ще обсъдят Радев и Шуйок, са задълбочаване на двустранните отношения в различни сфери на икономиката, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския дневен ред.

Днес двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър в Смолян, където ще бъде представена изложба и ще има концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство.

Ще бъде отбелязана 100-годишнината от рождението на унгарския поет Ласло Наги, който е почетен гражданин на Смолян.