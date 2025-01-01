Преди около 1,5 милиона години, наред със стройните австралопитеци и първитепредставители на човешкия род Homo, в Източна Африка е живял и друг представител на човекоподобните – т.нар. Paranthropus boisei, пише специализираният научен портал spektrum.de, позовавайки се на списание "Нейчър".

Досега експертите съдеха за това как е изглеждал и е живял този вид само въз основа на черепа му, тъй като други скелетни останки или не са открити, или не е било възможно да бъдат категорично свързани с него.

Сега обаче екип от изследователи е открил за първи път кости на ръка, които според тях са от представители на вида Paranthropus boisei. Специалистите, ръководени от Кари Монгъл от университета "Стоуни Брук" в Ню Йорк.

Скелетните фрагменти са открити в Кения, недалеч от езерото Туркана.

Находките показват, че парантропът е притежавал значителна сила на пръстите. Това личи от формата на костите и начина, по който мускулите са били свързани с тях, казват учените. В сравнение с други ръце на представители от животинското царство, най-голямо сходство се открива между парантропа и съвременните горили. Ръцете на парантропа обаче са по-малко извити от тези на големите маймуни, което предполага, че е прекарвал по-малко време по дърветата, отколкото съвременните горили. Правата форма на пръстите и по-голямата подвижност на палеца и кутрето, от друга страна, съответстват повече на типичните човешки характеристики, заключават Трейси Кивел от Института „Макс Планк“ за еволюционна антропология в Лайпциг и Самар Сиеда от Американския музей по национална история в Ню Йорк в съпътстващ коментар в "Нейчър".

Като цяло, ръката на парантропа изглежда е била предназначена предимно за силно захващане, е мнението им. Подобно на горилите, той вероятно е имал нужда от такъв захват, за да разкъсва и чупи твърдата и жилава растителна храна. Мощните му челюсти и силните дъвкателни мускули вече говорят за това, че Paranthropus boisei се е хранил предимно с твърда храна.

Експертите се надяват, че търсенето на фосили от ръце ще предостави нови доказателства, за да отговорят на въпроса дали парантропът е използвал инструменти и ако е така - до каква степен.

По новооткритите кости от пръсти може да се предположи, че ръката на този праисторически човек не е била пригодена за използване на инструменти и за извършване на прецизни манипулации. Възможно е обаче той да е използвал ръцете си за мощен захват, който би бил достатъчен за боравене с прости каменни сечива или пръчки, допълват учените, цитирано от "Нейчър".