Организаторите на Международния еврейски филмов фестивал заявиха, че са били принудени да отложат събитието, защото кината в Малмьо, Швеция, не са искали да прожектират филмите, като някои посочват опасения за сигурността, съобщи Асошиейтед прес.

Тазгодишният международен еврейски филмов фестивал е трябвало да отбележи 250 години еврейски живот в Швеция и е трябвало да се проведе от 29 ноември до 2 декември, според уебсайта на събитието.

В изявление, публикувано на сайта, организаторите посочват, че всички търговски и арт кина в града са се отнесли предпазливо.

Организаторите заявиха, че ще направят пауза, за да съберат сили, преди да започнат отново процеса на намиране на място за провеждане. Те добавиха, че са получили голяма подкрепа през последните дни.

Ола Тедин, един от организаторите, заяви пред шведската телевизия Ес Ве Те (SVT), че някои от кината са изразили опасения за безопасността и сигурността при отказа си, тъй като са се притеснявали, че може да се случи нещо, което да застраши техния персонал или публика.

В днешно изявление веригата кина Filmstaden заяви, че решението им да не прожектират филмите е взето през пролетта.

"В този конкретен случай, след щателна оценка, стигнахме до заключението, че не можем да бъдем домакини на фестивала поради опасения за безопасността", се казва в изявлението.

"Нашият приоритет е винаги да осигуряваме безопасно и позитивно преживяване както за нашите гости, така и за служителите", допълват от Filmstaden.

Други кина, както и шведският министър на културата, не отговориха веднага на искането за коментар пред АП.