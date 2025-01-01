Италианката София Коради, създателка на европейската програма "Еразъм", която даде възможност на милиони млади хора да учат в чуждестранни висши училища, почина в Рим на 91-годишна възраст, съобщиха италиански медии, цитирани от Франс прес.

Семейството ú, което съобщи за кончината на Коради, я описа като жена "с голяма енергия и голяма интелектуална и емоционална щедрост".

Преподавател по педагогика в университета Рома Тре в Рим, мнозина наричат София Коради "Мама Еразъм".

Тя има магистърска степен по право от Колумбийския университет, след като печели престижната американска стипендия "Фулбрайт". Тъй като американската ѝ диплома не бива призната от италианската образователна система при завръщането ѝ в родината, тя предлага създаването на програма за обмен на студенти, чието начало е дадено в Европейския съюз през 1987 година.

Според официалната страница на "Еразъм" оттогава в програмата са участвали около 16 милиона студенти.

Програмата, управлявана от ЕС, насърчава по-тясно сътрудничество между висшите учебни заведения в цяла Европа.

Коради разказа през 2018 г., че идеята за програмата, родена по време на Студената война, е била нейната "лична мисия за мир".

София Коради е родена в Рим. Провеждала е изследвания в областта на правото на образование за Комисията на ООН по правата на човека, Академията по международно право в Хага и Лондонското училище по икономика (LSE).