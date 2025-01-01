Фолк певецът Меди е едно от най-ярките имена в съвременната българска музика. Родом от ромската махала, той е доказателството, че талантът, съчетан с труд и дисциплина, може да стигне от периферията на обществото до централните музикални сцени и дори класации като Forbes.

В откровено интервю пред Мон Дьо в „Храмът на историите“ в ефира на „Събуди се“, Меди говори без задръжки за миналото си, белезите, любовите, провалите и голямата си мечта — концерт в зала „Арена 8888“ на 8 март.

„Белезите“ като музика

Меди откровено навлиза в теми, които обикновено остават скрити за публиката – любовни разочарования, минали грешки, самота и уязвимост. Той споделя, че всичките му песни са лични и произлизат от реални преживявания – особено любовни. Те са вдъхновени от една конкретна жена. „Всички песни са свързани с една жена, не онази, за която хората говорят в социалните мрежи“, уточнява той.

„Всичките ми песни са свързани с една любов. Да, една-единствена. Не е Моника Валериева, не е и Десита. Просто не е човек, който се обсъжда онлайн.“

Появилото се видео с целувка между него и певицата Десита взриви TikTok, но Меди не пожела да разкрие подробности: „Това са лични неща. Аз съм виновен, че съм показал емоция на обществено място.“

Признание за миналото

„Израснах с етикета, че няма да стана нищо. И до днес, дори на сцена пред хиляди, чувам онзи глас: "Докажи им'“.

Певецът признава, че се е срамувал от корените си, но с времето е осъзнал, че гордостта идва с избора да бъдеш образован, интегриран и стойностен човек.

За сцената, славата, критиката и успеха, амбициите

"Когато започнах да пея за моите белези, хората ме разпознаха. Аз им сервирах истината", споделя певецът. Но смята, че си успешен когато правиш това, което обичаш, в комбинация с дисциплина, последователност, добри решения, добра среда, добър екип.

На 8 март 2026 г. Меди ще излезе в зала „Арена 8888“, с концерт, който описва като „биографичен“.

„Това не е просто шоу. Искам хората да разберат кой съм, какво съм преживял. Ще се изповядам чрез песните. На 8 март в „Арена 8888“ моето сърце ще бие най-силно. Това е голяма крачка. Това не е просто музика. Това е огромно предизвикателство за мен. Усещам, че ме чака много работа “.

Меди смята, че скандалът носи краткотрайна слава. Гласът прави кариера. „Аз още съм в началото. Още си слагам якето и тръгвам към върха.“

Певецът заявява, че не таи лоши чувства към хората, които някога са го отхвърлили — включително журито на X Factor: „Не бях готов тогава. Получих това, което заслужих. Но трудните времена изграждат силни хора.“