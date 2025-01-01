Столичната община кандидатства за изграждане на канализация в осем района, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Планът е до 31 май 2029 г. 31 000 жители да бъдат свързани с канализацията, а паралелно с това да бъдат подновени и старите им водопроводи.

Общината внесе проектно предложение за изграждане и модернизация на ВиК инфраструктура, с което кандидатства за финансиране по Програма "Околна среда" 2021–2027 г., посочват от администрацията и добавят, че това е най-мащабната инвестиция във ВиК инфраструктура в София през 21-ви век. С реконструкциите ще се постигне и по-високо качеството на водоснабдяването – паралелно с осигуряването на канализация ще бъдат подменени старите, амортизирани водопреносни тръби. Очаква се с реализирането на проекта да се увеличи свързаността към канализационната система на около 31 000 жители на Столичната община.

Инвестициите ще обхванат квартали и населени места в осем района на столицата – "Панчарево" – с. Герман; "Искър" – кв. "Димитър Миленков" и кв. "Абдовица"; "Надежда" – кв. "Илиянци" и кв. "Орландовци"; "Връбница" – кв. "Модерно предградие"; "Витоша" – кв. "Симеоново"; "Овча купел"; гр. Нови Искър; Банкя – с. Иваняне.

БТА / Столична община

Общата стойност на инвестицията надхвърля 224 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лева. Съфинансирането от Столичната община ще бъде над 36 млн. лв. и допълнително около 89 млн. лв., свързани с дейности, които Общината ще инвестира в обновяване на градската среда.

Инвестициите, които Столична община допълнително ще направи, са цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки, благоустрояване. Общината ще финансира допълнителни дейности по инфраструктурата, за да се възстанови всичко – от тротоарите до пътните настилки на цялата улица.

Проектите, по които ще се работи, са 11 и са част от приетия от Столичния общински съвет доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета Никола Лютов. За да не се допуска дублиране на обекти, не се предвижда финансиране на проекти от инвестиционната програма на концесионера „Софийска вода“, посочват от Общината.

Предстои за всички обекти, с изключение на доизграждането на канализационната мрежа на кв. "Симеоново", където има сключен договор, да бъдат обявени процедури за избор на изпълнители.

Докладът за изграждане и ремонт на водопровод и канализация беше приет от СОС на 11 септември т.г., на първото заседание след лятната ваканция.