Още три семейства от сградата в квартал „Хаджи Димитър“ потърсиха съдействие от областния управител на София Стефан Арсов, съобщиха от пресцентъра на управата.

Това става, след като миналата седмица областният управител на София предприе действия в подкрепа на семействата, останали без дом заради компрометирана жилищна сграда, допълват от управата. Припомня се, че едно от засегнатите семейства вече получи държавен апартамент за безвъзмездно ползване за срок от пет години.

Хората споделиха притесненията си от липсата на алтернативен подслон и несигурността относно бъдещето си. В отговор Арсов организира нова среща с тях, за да се запознае с конкретните им случаи и да потърси възможности за осигуряване на временни жилища за тях и семействата им.

„Всеки човек заслужава сигурен дом и усещане за стабилност. Нашата роля е не просто административна - тя е човешка. Ще продължим да действаме, докато всяко засегнато семейство намери подкрепа и решение,“ заяви областният управител, цитиран в съобщението.

Омбудсманът поиска кратки срокове за ремонта на опасната сграда в столичния кв. „Хаджи Димитър“

Ситуацията в „Хаджи Димитър“ е ясен сигнал, че липсата на координация и навременна намеса струва твърде много на обикновените граждани, допълнил той.

Столична община и направление „Архитектура и градоустройство“ имат общ дълг - да осигурят реални работещи решения. Нужни са конкретни действия: спешен технически анализ на сградата, ясна програма за настаняване и ефективен механизъм за подкрепа на пострадалите семейства, пише още в съобщението.

„Тези хора не трябва да се чувстват забравени. Отговорността е обща - на институциите, на управлението и на обществото,“ подчертал Арсов.

В края на септември стана ясно, че се предвижда евакуация на жителите на блок 2 в столичния квартал до 5 ноември заради констатирани пукнатини в сградата. Омбудсманът на България поиска облекчена процедура за ремонта на жилищата на евакуираните заради жалба за принудително извеждане от жилищния блок на 24 семейства.